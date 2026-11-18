2026年亞太經濟合作經濟領袖會議今、明兩天在深圳舉行，宏碁集團創辦人施振榮今年代表我國出席亞太經合會（APEC）經濟領袖會議，他今天上午搭機出發前在桃機國賓門發表談話。施振榮表示，將與各國交流分享台灣科技及AI產業優勢，向國際展現台灣的實力及貢獻。

施振榮致詞時指出，此次繼2007年出席澳洲雪梨舉辦的APEC經濟領袖會議後，再次擔任我國領袖代表。承蒙賴總統的信任，他深感這次責任重大。回顧近20年前，他在APEC提出數位機會中心的ADOC 2.0（APEC數位機會中心 2.0）的倡議，期盼結合政府跟民間企業的力量，協助縮短APEC群組、社群裡面的數位落差，促進綠色成長及永續發展。

施振榮說，時至今日，全球經貿環境歷經重大的變化，數位轉型跟人工智慧的快速發展，不僅改變產業的面貌，也為亞太區域帶來新的機會與挑戰。他過去投入國際企業經營，與許多APEC會員建立了穩定的合作關係；到近年來，他秉持探索AI作為長期協作夥伴的可能性，始終秉持不斷學習的精神，思考人類如何與AI共同創造價值。

他強調，台灣是全球科技、AI產業及供應鏈不可或缺的重要夥伴，也是亞太區域值得信賴的合作成員。我國政府及企業透過公私協力及對外投資等方式，與AI相關產業把發展的餅做大，使更多合作夥伴能享受 AI 帶來的紅利。這次APEC，他將遵照賴總統的指示，與各國會員積極交流，分享台灣在這個議題長期累積的豐富經驗及優勢，向國際社會展現台灣的實力及貢獻，台灣將帶著微笑曲線而來。

施振榮表示，將與各國交流分享台灣科技及AI產業優勢，向國際展現台灣的實力及貢獻。記者黃仲明／攝影