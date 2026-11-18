水庫設置光電板成選戰焦點，國民黨立委羅智強指出，藍白去年底於立院修「環境影響評估法」，規定水面型光電設置或累積設置面積達到一定數值，需要辦理環評，結果民進黨台北市長候選人沈伯洋當時投下反對票。沈伯洋今早到內湖花市掃街時被問及，他酸，當時意思是只要通過環評就可以設置，藍營不是才說完全不准、絕對不可以「等於打臉蔣萬安。」

沈伯洋說，沒想到國民黨立委會把這個拿出來講，如果大家回去看這個法案的話，等於是在打臉蔣萬安，因為大家都講說，在水庫上面就是不能夠設置，結果大家回去翻當時表決、當時的發言，意思是只要通過環評就可以，那不是跟他們這幾天講的完全不一樣嗎？

沈伯洋說，這幾天國民黨不是說完全不准、絕對不可以，怎麼通過法律的時候，是超過幾公頃以上就一定要通過環評，意思是說通過環評就可以？「我的立場反而是更堅定，按照專業的評估，翡翠水庫就是不可以，就是不行。沒有想到他們有那麼喜歡自己打臉自己。」

媒體追問，蔣萬安昨天稱沈伯洋都是跟著黨意投票，反問是捍衛台北市民權益還是民進黨利益？沈伯洋說，「我覺得蔣市長講的話，我都越來越聽不懂。」他們舉辦很多肥皂箱、面對市民那麼久，要保護的都是台北市民，在各式各樣食安、兒虐，甚至是基泰大直案，都可以清楚看見是和北市民站在一起。

沈伯洋說，面對社工第一線的困境，第一時間和社工人員、跟各個機構做對談，就是要站在市民這一邊，看起來就是蔣萬安的行為，跟今天要做的事情、批評他的事情，好像完全對不到一起「不要只用嘴巴講，但是不做。」