翡翠水庫設置光電板的爭議持續延燒，中央與地方的交鋒引發社會高度關注。經濟部先前針對外界質疑發布圖卡澄清，強調全國水庫設置光電板的盤點作業已於2024年結束，且經評估認為翡翠水庫並不具備開發效益、並無強制推動。

然而，這項說法隨即遭到外界與基層民代的大力反駁，民眾黨多位候選人及黨內高層紛紛提出公文與國際科學研究，痛批經濟部企圖以「無計畫」的說詞掩蓋事實，並警告若讓特定政黨在雙北重新執政，這項攸關數百萬人生計的重大民生建設恐將面臨死灰復燃的危機。

針對經濟部水利署的公開說詞，台灣民眾黨新北市大文山區市議員候選人邸聖德直接公開多份關鍵公文紀錄進行反擊。邸聖德指出，經濟部在2022年3月、2023年12月以及2024年12月，曾連續3年發函台北市政府，明確要求針對水庫周邊及水面空間進行光電設施的可行性盤點，公文內容甚至以強硬口吻逼問地方政府「如無法增設，須詳述理由」。邸聖德質疑，若中央本來就沒有推動計畫、且評估毫無經濟效益，又何須連續多年「奪命連環問」施壓地方配合？

邸聖德進一步分析，大文山區的居民與坪林、石碇一帶的茶農為了守護雙北地區的乾淨水源，數十年來在土地開發與農業用藥上皆受到極為嚴格的管制，付出了龐大的環保代價。然而，對照南部由民進黨執政縣市的台南烏山頭水庫、高雄阿公店水庫，早已全面放行鋪設大量光電板的現狀，地方各界普遍擔憂，只要中央政策一意孤行且地方首長選擇順從，翡翠水庫的水面隨時可能變成下一個光電開發場域。為此，邸聖德公開點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧應明確對外表態，是否堅決反對在翡翠水庫裝設光電板。

代表下游百萬飲用水人口的民眾黨中和區市議員候選人陳怡君則從民生用水安全的角度切入，痛批部分護航言論聲稱國外也有水庫光電案例的說法是在誤導大眾。陳怡君引述2025年4月發表於國際權威期刊《Water》、由荷蘭瓦赫寧恩大學等學術機構發布的最新研究成果指出，當水面鋪設大規模光電板遮擋陽光後，水體底部缺乏日照，將會大量滋生適應黑暗環境的「底棲藍綠菌」，進而釋放出危害人體健康的生物毒素與惡臭物質。她強調，雙北市民絕對不願意成為錯誤綠能政策下的白老鼠與犧牲品。

針對綠營人士試圖以「柯文哲前市長任內也在長興淨水廠裝設光電板」的案例來混淆視聽，陳怡君嚴正澄清這是典型的認知作戰。她解釋，長興淨水廠的光電設施是建置在建築物的「屋頂」上，發電過程與處理中的自來水完全隔離、互不影響；反觀中央先前對翡翠水庫的盤點，卻是直接把腦筋動到大台北地區居民的原始水源區與水面上。陳怡君痛批，拿屋頂發電來合理化水庫種電，完全證明了相關單位為了護航特定政策已經毫無底線，試圖模糊焦點。

台灣民眾黨政策會執行長吳皇昇也加入戰局，直指經濟部宣稱「無強制推動、盤點已結束」的說法完全是心虛閃躲、強詞奪理。吳皇昇強調，國際權威期刊的最新科學證據已經徹底粉碎了官方過去宣稱「光電板無毒、僅需清水清洗即可」的卸責話術；而公文上白紙黑字要求地方政府「不裝必須寫理由」的硬性規定，更證明全台各大水庫自始至終都在相關部門衝刺綠能指標的射程範圍之內，並非如外界所言單純的被動盤點。

這場水庫光電爭議不僅牽涉中央能源政策的推動節奏，更觸及了地方自治、環境生態與六百萬市民最關心的飲用水安全防線。民眾黨候選人們一致呼籲，唯有讓堅定捍衛民生利益、具備專業監督能力的代議士進入地方議會，嚴格把關每一項可能影響環境生態的重大決策，才能真正阻絕任何潛在的危機。隨著選戰進入最後衝斷期，選民對於候選人在重大環保與民生議題上的具體立場，也正在以最高標準進行檢視。