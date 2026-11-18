外交部長林佳龍近日再度訪問美國德州，他透過臉書表示，台灣企業在全球供應鏈中扮演重要角色，面對國際經貿情勢變化，政府不僅要協助企業拓展全球布局，也要與理念相近的夥伴深化合作，共同提升經濟安全與韌性。

林佳龍去年5月曾率領產業代表團訪問德州，見證電電公會與德州總商會簽署「德州—台灣經濟合作協議」（Texas-Taiwan Economic CooperationAgreement），並與德州休士頓市長惠特邁討論TaiwanTower計畫。

近日林佳龍再度訪問美國德州，除拜會政要，也宴請休士頓台商會。他昨天透過臉書表示，此行拜會惠特邁（John Whitmire）外，也與聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）、塞申斯（Pete Sessions）、克勞德（Michael Cloud），以及德州前州眾議員傑頓（JaceyJetton）交流，感謝眾人對台灣的支持，也期待串聯更多力量，推進台美合作。

他表示，台灣企業在全球供應鏈扮演重要角色，面對國際經貿情勢變化，政府除協助企業拓展布局，也要與理念相近的夥伴深化合作，提升經濟安全與韌性，因此政府推動台美聯合艦隊，結合雙邊優勢，讓大廠、中小企業與服務業皆參與，透過Taiwan Tower的一站式服務，搭配產業園區發展，協助企業取得人才、金融、法律及物流等資源，也促進美國企業投資台灣，創造雙向機會。

林佳龍強調，台灣有能力為世界帶來貢獻，政府也有責任為企業開拓機會，未來將持續透過總合外交，連結政府與民間的力量，讓台美從經貿往來走向共同成長，成為彼此更堅實的夥伴。