美國史丹佛大學胡佛研究所研究員傅立門在YouTube頻道節目指出，沒有台灣幫忙，亞利桑那州晶片廠會一片黑暗。台灣有智慧製造晶片，不會交出「皇冠上寶石」，願意協助美國分散晶片生產，但不會過度分散到不再需要台灣。

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員，「捍衛台灣：防止與中國戰爭的策略」（Defending Taiwan: A Strategy to Prevent War withChina）作者傅立門（Eyck Freymann），在研究所YouTube頻道「不尋常知識」（UncommonKnowledge）節目16日上架的「為何台灣重要」中，從戰略、歷史與經濟等綜合角度，分析為何台灣重要。

傅立門指出，為何台灣攸關美國利益，原因很多，最簡單的答案是台灣生產晶片。半導體是現代經濟的動力，從智慧手機到家中、車裡的裝置，到最重要的AI資料中心裡的輝達（NVIDIA）圖形處理器（GPU），帶動了人工智慧革命，上述9成以上的先進晶片產自台灣。

他解釋，當中只有一小部分產自美國，這仍需要台灣協助才能生產。沒有台灣幫忙，亞利桑那州的晶片廠會一片黑暗。美國現在對台灣晶片的仰賴遠高於以往，由於AI革命啟動，晶片需求深不見底。

主持人羅賓森（Peter Robinson）詢問，如果台積電一夜蒸發，美國得花多少時間才能在美複製相同的產能？

傅立門說，沒了台積電全球經濟如果不是陷入大蕭條，也將衰退。輝達、蘋果（Apple）等公司的市值，是根據2027、2028、2029年預期從台灣取得晶片的價值來估算，如果明天沒了台積電，情況將是全球經濟危機加上衰退。

他解釋，台灣擁有人力資源，工程師知道如何在台打造並營運晶片廠，他們都住在台灣。如果他們被中共控制，要如何幫美國重建晶片廠。

羅賓森詢問，亞利桑那州晶片廠無法在2、3年間達到台積電的水準？

傅立門回應，台灣一開始就有智慧知道如何製造晶片，更聰明到不會把「皇冠上寶石」交出來。台灣是美國的親密友人，清楚瞭解從商業和地緣政治等因素，必須在本地以外生產更多晶片，因此在亞利桑那州與日本擴大設廠。

他說，這符合台灣利益，台灣基於許多原因願意協助美國分散晶片製造，但不是過度分散到讓美國不再需要台灣。

除了晶片外，傅立門進一步解釋，台灣的命運和廣大西太平洋地區的命運綁在一起。從地理位置、歷史因素、經濟發展到民主價值等，說明台灣為何重要。