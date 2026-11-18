基泰大直案成選戰話題，名嘴李正皓提出北市府建照變更放水等質疑。台北市建管處駁斥不實指控，直言不該張冠李戴、惡意混淆，倒塌關鍵是在未經建管處核可的前提下，「建商擅自變更地下連續壁厚度」，政風處的報告指證的則是「基地外的人行道」，有心人士惡意混淆，根本是牛頭不對馬嘴。

建管處表示，司法檢調、市府政風處及監察院均已全面介入調查並已結案，事實真相十分明確，起造人及承造人未依建築法第39條辦理變更設計，擅自將地下連續壁厚度由60公分縮減為50公分施作。

建管處強調，從未核准此項結構變更，且北檢偵查終結判刑5位涉案的基泰人員，完全沒有任何一位公務員遭起訴或判刑，更無任何同仁涉及不法圖利或護航。

建管處說，該政論節目將「基地外人行道」與「建商擅自變更地下連續壁厚度」混為一談，還毫無根據地無限上綱指涉放水、護航，嚴重誤導視聽。

建管處再度澄清，人行道斜坡道等行政程序與基地塌陷完全無關，相關事實與責任已獲釐清，該節目此舉對長期承受高壓、人力流失仍堅守崗位的第一線公務員造成極大傷害，嚴重打擊公務員士氣，建管處絕不接受此種無端指控。

建管處嚴正駁斥，該節目指稱建商縮減連續壁是為「增加10個停車位、獲利2000萬元」並質疑本處未把關一事。建商當年報備的「車行斜坡道」位在基地外公共人行道，與地下室空間配置毫無關聯。

至於連續壁遭擅自縮減，建管處說，純屬建商與技師違反建築法第39條私自施工，涉案人員已遭司法判刑，建管處更是從頭到尾未曾核准，外界不應將建商的違法行徑惡意嫁禍給基層公務員。

建管處還原事實真相，該案建造執照係委託建築師公會協助審查，建管處依契約辦理的是行政驗收項目；建造執照附表注意事項，並非建管處行政審查範疇。車行斜坡道在道路範圍內，僅供日後大樓完工車輛進出使用，與建照的本體結構設計、地下室開挖以及連續壁施工安全一點關係都沒有，該設施僅須於「核發使用執照前」洽新工處審查完成並依圖施作即可。

建管處說，施工期間接獲損鄰陳情，均依當時台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則，由起造人（建方）會同監造人（建築師）至現場勘查並出具專業簽證認定書，建管處依其簽證結果辦理後續程序，無違法；市府2023年12月修正發布新制損鄰規則，須由第三方專業公會會同現場勘查。

建管處重申，近年建築工程量大增、基層建管專業人力嚴重流失，全體同仁仍兢兢業業在第一線把關市民居住安全。政風與檢調既已釐清事實並結案，外界應回歸法理與科學事實，停止對基層公務員的無端抹黑與羞辱，讓公務體系得以專心推動改革、守護台北市民的公共安全。