水庫設置太陽能光電板引爆藍綠選戰交鋒。針對經濟部昨天再度發文說，經濟部不是針對「翡翠水庫」，各潛力場址都是經濟部詢問對象，包括台電、台糖、水利署分署、高雄市政府、金門縣政府等。網紅陳沂不忍了，再度在臉書開嗆，「很棒，我覺得闢謠很好。」但「你(經濟部)還敢說啊，你所有水庫都想染指，還不是只有翡翠水庫喔，我嚇壞了！」

陳沂再度在臉書發文，針對這兩天經濟部不斷針對連續三年通函水庫盤點設置太陽能光電板一事澄清。

陳沂說，經濟部回答不出既然沒有想要設置光電板，幹嘛連續三年問三次後...，現在全新的說法是「欸，又不是針對翡翠水庫，我們全國有水庫的單位都有發公文好嗎？」陳沂反嗆「還敢說啊，你所有水庫都想染指，我嚇壞了！」

另外，針對民進黨澄清水庫設置光電板不會影響水質，陳沂也在臉書引用媒體報導荷蘭的研究，研究發現「光電板蓋在水面遮蔽陽光後，原本生長的植物和需要光照的藻類大量消失。」能適應低照環境的藍綠藻卻在光電板下方大量滋生，這些藍綠藻包括產生毒素和異味的藻類，可能對水質造成不利影響。

陳沂說，她想，這就是為什麼翡翠水庫法規嚴格規定，不能蓋任何漂浮物的理由，「水是守護人民健康重要的資源！」