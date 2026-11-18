普發現金兩萬明再協商 最快周五闖關
外界關注立法院是否在九合一選舉前通過普發現金兩萬元法案。提案的藍營主張還稅於民，綠營質疑財源不明、恐違法違憲，白營則堅持普發現金應法制化、不舉債；朝野黨團協商昨破局，立法院長韓國瑜預計明天再召集協商，法案最快周五闖關。
行政院長卓榮泰昨受訪時批評，立法院過去兩年多來經常違反憲政秩序、破壞國家財政紀律，若再強行表決，恐讓國庫被掏空、憲政遭到破壞。
國民黨立委賴士葆表示，今年稅收超徵估算超過七千億元，財政部將超徵稅收用於追加預算，就是為了不要普發現金、還稅於民；若行政院堅持不舉債，也可以明文規定，既然普發一萬元可以，為何兩萬元就反對？國民黨團書記長許宇甄也說，今年稅收超徵上兆元，普發兩萬元約需四七一四億元，絕對可以不舉債。
民眾黨立委陳昭姿指出，民眾黨主張普發現金法制化，不能一時興起，也不能「人家發就窮台，你們發就可以」，行政機關應該說明一萬元怎麼算出來的，公式又在哪？
財政部次長阮清華認為，目前可運用的歲計賸餘僅八五七億元，若要普發兩萬元，勢必額外舉債三八五七億元，恐影響財政健全、排擠重要施政。
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