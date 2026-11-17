立法院長韓國瑜今天款宴捷克眾議院友台小組主席班達訪問團時表示，感謝捷克長期在國際場域支持台灣，立法院也將全力支持台捷雙邊關係持續深化、更上一層樓。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜今天中午在國民黨立委許宇甄、民進黨立委邱議瑩，以及民眾黨立委洪毓祥等人陪同下，款宴捷克眾議院友台小組主席班達（Marek Benda）訪問團，雙方續就議事運作、行政與立法關係、台捷合作等議題交換意見。

韓國瑜致詞時表示，感謝班達長期堅定支持台灣、積極推動台捷交流，自台捷開通直航以來，雙邊往來日益便捷，今年更隨著新航班加入營運，實現每週天天有直飛航班，大幅促進兩國人民交流互訪。

韓國瑜也提到，在文化交流方面，國立故宮博物院赴捷克舉辦「故宮文物百選及其故事」特展期間，國寶翠玉白菜成功吸引近34萬人次觀展，讓更多歐洲民眾透過文化藝術認識台灣。

韓國瑜表示，感謝捷克長期在國際場域支持台灣，也歡迎捷克國會議員隨時訪台交流，立法院將全力支持台捷雙邊關係持續深化、更上一層樓。

班達表示，過去捷克國家博物館與國立故宮博物院合作舉辦跨國特展期間，他以國會議員身分積極推動相關修法及籌備工作，儘管過程面臨諸多挑戰，最終仍促成豐碩的展覽成果。