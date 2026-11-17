國民黨立委徐欣瑩今天在立法院施政總質詢，質疑竹北市公所多項標案決標價與底價僅差2元、52元，要求廉政署及工程會調查。竹北市公所今天嚴正反擊，強調相關案件均依法辦理，批評徐欣瑩未釐清採購程序就任意影射弊案，直指莫須有的指控是對全國公務人員的最大侮辱。

竹北市公所嚴正聲明，立委身為國家立法者，理應熟稔「政府採購法」規定，卻在未釐清程序下，將依法辦理的「最有利標」案件任意影射為弊案，公所對此深感遺憾與不解，並呼籲各界秉持事實進行公共討論，切勿因選舉操作，打擊奉公守法、任勞任怨的基層公務人員。

竹北市公所指出，公共工程採購並非「價格越低越好」，更非「決標金額接近預算」即屬違法。相關案件均依「政府採購法」52條及「最有利標評選辦法」第22條，經報請上級機關新竹縣政府同意後，採「最有利標」且不訂定底價方式辦理，並由外部專家學者組成評選會，依價格、技術、履約績效等項目公開評選出最有利廠商，全程合法合規。

竹北市公所強調，對於任何無端指控絕不接受。請相關人士尊重專業文官體制，還給第一線公務員公正的行政環境。