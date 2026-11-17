翡翠水庫種電引發台北市長選舉論戰，牽扯出前台北市長柯文哲當初贊成。今柯文哲強調，翡翠水庫攸關600萬人口的用水安全，用最高環保規格，在水庫的水面上放太陽能光電板會造成很多不必要汙染，這和在淨水廠設置光電板是完全不一樣的事。

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今到彰化縣陪同黨提名縣議員候選人車掃，被問到翡翠水庫設置太陽能光電板引起藍綠交鋒，有名嘴說柯文哲擔任市長期間也贊成，要在水虛下游的淨水場加蓋屋頂建置2萬多平方公尺光電板，還說發電量不會輸給中南部。

柯文哲表示，這個涉及專業，先說明翡翠水涉及北台灣近600萬人口用水，所以這個是，在水庫旁邊要用農藥都不行，種茶業都不准用農藥，因為這樣特別發展有機農業，翡翠水庫也因用水重要性，環保規格非常高，所以每次討論北宜高鐵講到翡翠水庫這一段時辯論就很大。

柯文哲開始講故事，說長興淨水廠旁邊是台北第二殯儀館，所以在二殯加蓋屋頂，再多一層包個光電板，除了光電的需求，其實是為了給長興淨水場更好的保護，市政有很多「眉角」，長興淨水場要裝光電板這件事情是有進是市政會議討論過，大家一講他就知道。

柯文哲強調，翡翠水庫現在要裝光電板，是直接在水面上，那個會造成很多不必要汙染，所以水庫上面要裝光電板跟長興淨水場蓋屋頂，在屋頂上面再蓋光電板是完全不一樣的事情，有些人不懂前因後果，他不便批評什麼，是人家不懂這些事的細節。