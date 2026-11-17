路透社報導，美國正要求聯合國航空機構反對針對台灣的飛航限制，此舉重燃華府與北京就中國致力限制台灣國際參與的長期爭端。

報導指出，華府向國際民航組織（International CivilAviation Organization）理事會11月會議提交文件，質疑模里西斯和塞席爾撤回台灣總統賴清德專機飛越許可的決定。賴總統原定4月出訪非洲，專機原本獲准飛越兩國管理的部分國際空域。

美國希望國際民航組織理事會重申，負責管理公海上空空中交通的國家並不擁有該空域的主權，不能將這項職責用於政治目的。文件指出，這類行為可能鼓勵其他國家採取類似干擾行動或施加政治壓力，「開創危險先例」。

中國反擊美國這項提案，指責華府將台灣議題用於政治目的，浪費國際資源。

華府與北京因為中國致力限縮台灣的國際活動空間，緊張關係日益升高。台灣在從參與全球性機構、維繫外交關係，到高階官員出訪等面向上都受到影響。

中國外交部致路透社聲明表示，美方文件「選擇性、片面引用」公海飛越自由等原則，「打著捍衛航行自由的幌子」，抹黑其他國家，先入為主地認為主權國家有錯。

台灣外交部表示，感謝美國及其他理念相近國家先前對此事表達關切。

外交部在聲明中指出，將持續與盟友合作，向國際民航組織及國際社會說明，「中國的行徑破壞國際民航秩序和飛航安全」。

模里西斯和塞席爾政府沒有回應置評請求。

賴清德總統原定4月22日出訪史瓦帝尼，因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加無預警臨時撤回專機飛越許可，行程一度暫緩。

台灣總統府當時指出，中國運用經濟「脅迫」等手段威逼這些國家配合。賴總統最終於次月搭乘史瓦帝尼國王的私人專機前往，並且於抵達後宣布這趟行程。

路透社看到的美方文件聚焦模里西斯和塞席爾，並未提及馬達加斯加。

根據文件，中華航空公司先前已經取得執行這趟包機任務、飛越這兩國位在公海上空部分飛航情報區的許可。文件指出，兩國在起飛前幾天撤回許可，並未提出安全或飛航作業方面的疑慮。

主權空域與飛航情報區的差異是這起爭端的核心。各國對領土及領海上空的空域擁有主權，但其管理的飛航情報區可能遠遠超出這些邊界，延伸至國際水域上空。

該美方文件指出，各國基於安全及飛航作業的考量，在這些區域提供飛航服務，但是不因此取得該空域的主權。

華府要求國際民航組織理事會對撤銷許可一事表達關切，並且由該組織秘書長要求模里西斯和塞席爾提出書面說明。美方也希望國際民航組織判定，是否需要採取補救措施，以確保兩國遵守國際航空規範。

美國國務院4月曾經表達關切，強調管理一國主權領土以外國際空域的職責，「純粹是為了確保飛航安全，而非充當北京的政治工具」。