國民黨立委徐欣瑩今天在立法院施政總質詢，質疑檢調搜索媒體人吳子嘉是打壓異己，並指竹北市公所多項標案決標價與底價僅差2元、52元，另指控竹北市長鄭朝方兄長介入公所事務、辱罵公務員，要求廉政署及工程會調查。對此鄭團隊暫無回應。

徐欣瑩指出，美麗島電子報董事長吳子嘉因發放署名負責的監督傳單，遭檢警持傳票及搜索票登門搜索、查扣，訊問結束後竟當場收回傳票，質疑是否涉及司法滅證與恐嚇。

她說，新竹地檢署只聽鄭朝方單方面說詞就出手辦案，辦到一半才發現相關案件早在台北地檢署立案，且北檢已轉給竹檢，竹檢卻視若無睹，事後發現出錯才趕緊要回傳票，直言是「中華民國史上最大笑話」，強調「檢調不能成為打壓異己的工具」。

徐欣瑩也播放影片，指鄭朝方兄長鄭朝瀚帶人闖民宅並拆屋，警察在旁卻不作為，質疑「民進黨說要打擊黑金，為何會允許發生這種事？」警察究竟是人民保母，還是特定家族的政治打手。行政院長當場表示「影片應該給警察局」，徐欣瑩則說，檢警應超然、保護全國人民，不應成為特定人的工具。

徐欣瑩還指控，竹北市公所基層公務員向鄭朝方請示公務，竟被回「去問哥哥」，但其兄並無公職身分；公務員前往鄭家鐵皮屋後，遭三字經等髒話痛罵霸凌，成為新竹公務圈聞之色變的「鐵皮教育」，公務員紛紛請調。她認為，這是竹北市公所主管調離率偏高的原因，並質問「廉政署難道不用查嗎？」

針對標案，徐欣瑩說，過往工程發包弊案有三個特徵：決標金額與底價太過接近、只有一家投標、經常流標，「只要有一種情況就會產生弊案」，竹北市公所三種情況都有，要求工程會、廉政署調查。

徐欣瑩強調，相關質詢都是基於維護政府制度和公共利益，與選舉無關。