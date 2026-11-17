翡翠水庫是否設置光電板引發中央與地方攻防，台北市長蔣萬安指中央連續三年發函、北市府三度拒絕，經濟部則強調盤點也不代表要設置，目前並無新推動水庫光電計畫。國民黨立委洪孟楷今表示，若經濟部不想做，當初只給北市府一天時間回覆「在急什麼？」，也質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧還在閃爍其詞，不敢直球對決。

洪孟楷表示，經濟部連續三年發公文要求台北市政府針對翡翠水庫設置光電評估、盤點，甚至要求敘明理由，質疑若從來沒有打算推動，又何必一而再、再而三地發文？正因為台北市政府有魄力，堅持站在人民用水權益的立場，連續三年拒絕，才守住翡翠水庫的乾淨。如今經濟部卻倒果為因，聲稱「目前沒有計畫」，請問如果真的不想做，當初問什麼問？

洪孟楷也秀出經濟部公文，指經濟部曾在2024年12月10日發文，要求台北市府12月11日就回覆，只給一天時間，經濟部到底急什麼？真是「好大的官威！」

洪孟楷指出，翡翠水庫位於新北，更是雙北鄉親最仰賴的供水來源，對水質維護的要求有多嚴謹，根本不必多說。水跟電，都是人民生活最基本的需求。任何有意參選縣市長的人，都應該明確表態，蔣萬安、國民黨新北市長候選人李四川已經說得非常清楚，過去、現在及未來，都堅決反對在翡翠水庫設置光電板。

洪孟楷喊話，請問沈伯洋、蘇巧慧還要繼續閃爍其詞、不敢直球對決嗎？是同意，還是不同意？若提出模稜兩可的第三個選項，那不就是想改變現狀？因為現在的立場就是不同意，刻意留下模糊空間，說穿了，不就是保留未來有條件同意的可能，人民真的能接受這樣的答案？

洪孟楷奉勸民進黨，過去十年錯誤的能源政策，讓光電板大量增加，綠能蟑螂、光電弊案更是接連爆發。如今光電板使用年限約20年，未來大量退役後的廢棄物如何妥善處理成燙手山芋。