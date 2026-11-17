國民黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，拚本周五三讀普發現金2萬元，並在今天召集朝野協商。會中，藍委主張還稅於民；民進黨則質疑財源不明，恐違法違憲；民眾黨團堅持普發現金應法制化、不舉債，至於周五表決意向，有待內部討論。協商約1小時，因無共識，交由立法院長韓國瑜召集各黨團繼續協商。

此次協商由財政委員會召委林德福主持會議，國民黨立委賴士葆表示，今年稅收超徵估算約超過7000億元，但財政部比較「賊」一點，將超徵稅收全部用於追加預算，就是為了不要普發現金、還稅於民。他指出，主計總處公布每月平均薪資約4萬9000元，但有7成民眾領不到平均薪資，薪資中位數約3萬3000元至3萬5000元，日子很不好過。追加預算當然有重要的部分，像他個人就支持國防，但經濟部提出的4000多億元仍有許多可議之處，例如中油增資2338億元。

賴士葆說，近期股市跌得一塌糊塗，截至目前為止，平均每名股民損失200萬元，此時普發2萬元，代表政府有同理心，願意與人民共同面對股災，是很好的時間點。如果行政院願意朝這個方向討論，細節都可以再談，要是行政院堅持不舉債，也可以明文規定。行政院普發1萬元，國民黨樂見這項德政也不反對，但為何普發2萬元就要反對？國民黨團書記長許宇甄也說，今年稅收超徵上兆元，普發2萬元約需4714億元，相較於原先低估的稅收規模，絕對可以不舉債。政府應重新檢討歲出優先順序，而不是一聽到還稅於民就開始喊窮。

民眾黨立委陳昭姿說，民眾黨態度很清楚，就是主張普發現金法制化，不應一時興起、採取一次性措施，最好也不要透過特別條例處理。民眾黨也主張不舉債，行政院普發1萬元是否需要舉債，應提出資料說明計算方式，不能「人家發就窮台，你們發就可以」，林德福則打斷說「因為要選舉了啦」。

民進黨立委范雲表示，經濟成果與全民共享是好事，但原則應該量入為出，不能排擠其他法案，也不能舉債，更不能違法違憲，讓立法院搶著當行政院。她指出，普發2萬元最嚴重的問題是跳過委員會審查，今天是大家第一次坐下來討論。這麼重要的法案，為何可以跳過委員會？

范雲質疑，立法院自行增加預算，沒有與行政部門討論，就是違法違憲。國民黨提出的特別條例草案，也沒交代清楚4714億元經費從何而來，不能由立法院自行增加預算，再把帳單交給行政院。這樣的做法傷害「預算法」與「憲法」，恕難支持。林德福則反批，現在行政院長兼任立法院長，成了「太上皇」，不願副署，大家都很清楚。

針對各委員說法，財政部次長阮清華表示，財政是庶政之母，首先要考慮財政永續性與國家長遠發展，其次必須遵守「財政紀律法」、依法行政，最後還要考量歲入是否足夠，以及會不會排擠既有施政預算。國民黨團提出的特別條例經費約需4714億元，應優先移用過去的歲計賸餘，但目前可運用的歲計賸餘僅857億元。115年度預算案也不是有剩餘，而是需要舉債2085億元，因此，在歲計賸餘不足的情況下，若要普發2萬元，勢必得額外舉債3857億元，這是相當龐大的數字。他憂心會影響財政健全、排擠政府重要施政，呼籲立委們審慎考慮普發2萬元的合宜性，確保財政穩健與永續。

朝野討論約1小時，最終協商未達共識，林德福裁示散會，交由立法院長繼續協商。會後，民眾黨立委劉書彬表示，即使國民黨團提出再修正動議，納入普發現金法制化精神，但仍屬一次性，民眾黨還是希望修「預算法」。至於周五表決意向，她說，黨團還要再討論，「還沒到最後要翻底牌的時候」。