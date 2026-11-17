立法院財政委員會今天舉行朝野協商，研商國民黨團所提，攸關普發現金2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，朝野立委在歷時近1小時討論，皆無法達成共識，會議主席、國民黨召委林德福宣布，移請院會繼續協商。

總統賴清德8月17日宣布明年普發現金新台幣1萬元，國民黨立法院黨團之後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，加碼至2萬元。立法院10月16日在藍白人數優勢下，經表決將普發2萬元特別條例草案逕付二讀，將由國民黨團負責召集朝野協商。

立法院財政委員會今天中午進行朝野黨團協商，研商國民黨團擬具「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，但歷時近1小時的討論，朝野立委仍無法達成共識，會議主席、國民黨召委林德福宣布，移請院會協商。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄指出，根據財政部統計推估，今年政府稅收超出原估計數可達上兆元，國家經濟成長不能只有政府的稅收增加，少數企業獲利創新高，人民卻沒有實際感受。普發現金是還稅於民，可減輕民生壓力，帶動內需，讓經濟成長的果實回到人民生活當中。

許宇甄表示，國民黨團主張普發現金2萬元要優先運用超徵的稅收，不會增加舉債，也不會排擠其他政策，當然是合法合憲，今年的超徵稅收本來就應該要今年還，讓全民共享AI紅利。

民眾黨立法院黨團副總召陳昭姿指出，民眾黨對於普發現金是一致的態度，主張應法制化，且不舉債，不該一時興起或一次性的。總不能因為去年發了一次，民進黨政府今年想發就發，然後別人提出要普發現金就說是在威脅。

民進黨立法院黨團書記長范雲表示，國民黨團提出的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」刻意跳過委員會沒有充分討論，且立法院自行增加預算，如果沒有跟行政部門協商就是違法違憲，逾越權力分立的界線。

范雲指出，特別條例草案匡列的4714億元，國民黨團並未說明財源來自哪裡，拜託立法院不要搶著當行政院長，然後帳單還寄給行政院，這樣的做法真的是傷害預算法跟憲法的權力分立，民進黨團恕難支持。

列席的財政部次長阮清華表示，國民黨團提普發現金2萬元，所需經費超過4700億元，是一筆很大的金額，勢必要額外舉債，需考量是否會影響財政健全，是否排擠政府其他重要施政，懇請朝野立委考量到國家的長遠發展，審慎考量普發2萬元的合宜性，確保國家財政的穩健跟永續。