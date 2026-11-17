民進黨新北市板橋區議員候選人李昆穎競選車輛上月底掃街時，撞上停放路旁的Alphard休旅車，廖姓車主出面控訴，李昆穎事發後原稱會全權協助處理，後續卻要求車主向肇事駕駛求償，質疑其卸責。李昆穎今再次向當事人及家屬致歉，強調事故雖涉及租賃公司提供的車輛及駕駛，但發生在自己的競選活動期間，不會因此置身事外，目前已表達願意協助20萬元，後續仍應透必要法律程序釐清責任與金額。

事故發生於10月27日下午2時許，李昆穎掃街車隊行經板橋大觀路二段19巷時，所搭乘的吉普車撞上停在民宅前的Alphard。廖姓車主指稱，當時不僅撞上自家車輛，也差點波及站在一旁的家人；他並表示，事故發生後李昆穎一度仍站在車上，數分鐘後才下車關心。

廖姓車主表示，事故隔天李昆穎曾親自登門道歉，並稱會負責協助處理，然而後續再向競選團隊詢問時，卻被告知李昆穎僅能扮演協調角色，仍須由車主向肇事駕駛求償。車主認為，事故發生於候選人的掃街活動，卻要受害一方自行對駕駛提告、跑司法程序，難以接受這樣的處理方式，「想做未來的民意代表，卻連最基本的小事都處理不好」。

針對車主控訴，李昆穎今天表示，事故發生隔天便帶著10萬元及象徵平安的蘋果前往當事人住處，請家屬代收，目的是表達歉意與關心，「我從來沒有想過用10萬元就把事情帶過」，也沒有要把問題丟給當事人獨自面對。

李昆穎指出，目前主要爭議在於車輛修復後的「交易價值減損」，即使車輛完成修復，仍可能因事故紀錄影響市場交易價值，而這部分並非本案保險理賠涵蓋項目，因此仍須透過專業鑑定、雙方協商及必要法律程序確認合理賠償金額。

他表示，事故隔日便向家屬說明，若後續取得雙方均認可的車損鑑定報告，仍應由當事人與肇事駕駛循正常程序調解，若調解不成再循司法途徑處理；若最終法院判決金額低於雙方認可的鑑定金額，自己願意補足其中差額。

李昆穎說，上周日雙方在交通大隊協商時，在尚未進入正式調解程序前，他又表達願意再增加10萬元協助，前後合計20萬元，但因雙方對賠償金額認知仍有落差，協商尚未達成共識。

至於事故責任，李昆穎表示，當天使用的車輛及駕駛均由租賃公司提供，競選團隊是向租賃公司承租交通服務，並未直接雇用該名駕駛；但他強調，事故畢竟發生在競選活動期間，「我就有責任積極協助，不能讓當事人獨自面對後續問題」。

李昆穎坦言，目前各方對於賠償金額及處理方式仍有落差，先前溝通若因表達不夠完整，使當事人及家屬對後續處理產生不同理解，他也再次表達歉意，並表示後續不會中斷協助與溝通，希望循合情、合理、合法方式儘速解決爭議。