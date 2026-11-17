台南市議員黃肇輝今天發表他新創作的競選歌曲，頻喊選情告急。他饒舌rap細唱政績，也唱出戒慎恐懼，立委林俊憲、郭國文幫忙發「戒慎恐懼」、「南洋號」飄帶，呼籲綠營支持者「搶救維持議會多數的最後一席」。

黃肇輝與「南洋號總舵手」郭國文、「戒慎恐懼會長」林俊憲開「南洋流扞做伙」新歌發表會，林俊憲擔任南洋號一日船長。黃肇輝演唱政績Rap，以捷運「雙藍雙綠」路網等地方建設入歌，希望大家搶救9號黃肇輝。

黃肇輝先唱上屆寫競選歌曲「扞做伙」。他說，認同洋流精神，只專心談政策、談願景、不抹黑，且自己新人第一屆時，也曾提出「捷運快飛」的政策歌曲，這次再以Rap唱出自己質詢比重最高的交通政績，唱政績給鄉親們聽。

黃肇輝指出，新歌內容包括他爭取的捷運綠線東延及藍線等建設進度，希望藍線、藍線延伸、綠線、綠線延伸的「雙藍雙綠」路網，串起永康交通，讓鄉親看見永康未來交通發展方向，並現場首度演唱新競選歌曲「南洋流扞做伙」。

黃肇輝表示，雖然洋流帶來不同選舉風氣，今天也唱歡樂曲風的Rap，然而「戒慎恐懼」依然是今年選舉重要主題。自己必須把握機會，向支持者說明艱困選情。

林俊憲說，黃肇輝的新歌特別納入「戒慎恐懼」橋段，正是要提醒支持者，不能對選情掉以輕心。黃肇輝是「永康最危險的一席」，希望鄉親一起搶救認真做事的議員，讓民進黨在永康提名的3席議員全數當選。

郭國文則呼籲大家，自己也曾是永康區議員，知道捷運「雙藍雙綠」對永康發展的重要。他說，大家認為黃肇輝平時認真打拚，又努力爭取建設，以為他一定可以當選，但民調顯示並非如此，懇請大家團結支持黃肇輝，讓正派、優質的議員可以連任。

「rap唱出戒慎恐懼」，市議員黃肇輝高唱政績也頻喊告急。記者周宗禎／攝影

「rap唱出戒慎恐懼」，市議員黃肇輝高唱政績也頻喊告急。記者周宗禎／攝影

「rap唱出戒慎恐懼」，市議員黃肇輝高唱政績也頻喊告急。記者周宗禎／攝影