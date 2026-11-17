「總統賴清德下鄉說國民年金與老農津貼發不出來是在野黨的錯，但行政院卻又要不副署在野黨將老農津貼加碼到每月1.5萬元的修法，完全是自打臉！」白委洪毓祥17日接受媒體聯訪時如此批評；國民黨則痛批，政府花數千億補貼國營事業，卻不願補貼老農，令人心寒。

320億不捨給老農？

立法院日前三讀修正《老農福利津貼暫行條例》，將老農津貼由每月8110元調至1.5萬元，較政院版的1萬元還高，傳政院擬再不副署杯葛。國民黨文傳會主委陳以信痛批，政府今年追加預算撥補中油與台電1725億元、增資中油2338億元，合計高達4063億元，如今老農津貼提高至1.5萬元，相較行政院版每年增加約320億元，行政院卻以財政負擔為由反對。

「中油台電4063億元拿得出來，老農320億元卻捨不得給？卓榮泰為何如此虧待老人家？」陳以信質疑，老農辛苦一輩子，為台灣農業奉獻青春，面對物價上漲與生活負擔加重，理應獲得更充分的晚年保障。政府投入數千億元填補國營事業財務，卻不願支持老農津貼加碼，這樣的政策取捨令人心寒！

無法源依據不能發錢

陳以信並點名參選縣市長的民進黨立委，包括台北沈伯洋、新北蘇巧慧、台中何欣純、台南陳亭妃、高雄賴瑞隆、彰化陳素月、雲林劉建國、嘉義縣蔡易餘、嘉義市王美惠及台東陳瑩，批評他們修法時未參與投票，如今行政院又傳出擬不副署，這些綠委應公開表態是否支持加碼，「為何要虧待老人家？為何不支持老農津貼1.5萬元？」

民眾黨立委洪毓祥也不滿指出，總統賴清德下鄉輔選時，指控國民年金與老農津貼無法及時發放，是因為在野黨不審預算，但實際上是因為要加碼老農津貼要有法源依據，但之前並沒有，當然無法發放，「是民進黨團不加速法案通過」，如果沒有法源依據就發，「那乾脆當皇帝就好」。

增加財政負擔

洪毓祥指出，民眾黨聽到農民的心聲，因此制定了法源依據，若行政院不願副署，那就是打臉賴總統。對此，民進黨團強調，藍白版本將老農津貼調高至1.5萬元並追溯生效，將額外增加約320億元的長期財政負擔，若未指明具體財源，將對政府整體預算與農業政策造成衝擊。

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