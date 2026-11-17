聽新聞
0:00 / 0:00
林佳龍訪美會晤民主黨議員 盼深化台美合作
美國期中選舉落幕，外交部長林佳龍今天發文表示，與美國民主黨籍聯邦眾議員賈西亞會面，感謝她給予台灣堅定支持，期待深化台美合作。外交部今天證實，林佳龍目前在美國德州訪問。
外交部長林佳龍今天在社群平台X發文表示，很高興與美國聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）會面，並感謝她熱情款待，並給予台灣堅定支持；期待未來深化台美合作，希望不久後能歡迎她到訪台灣。
賈西亞也在X發文重申，美國與台灣之間堅實且長久的夥伴關係，雙邊對區域經濟合作、和平與穩定的共同承諾，一如既往地重要，期待能持續深化雙方關係。
外交部上午舉行例行記者會，針對媒體詢問，林佳龍此次赴美目的及相關行程，外交部發言人蕭光偉說明，林佳龍目前在美國德州訪問。細節方面，手邊尚無相關資訊。
紐約時報報導，賈西亞在11月的期中選舉中獲得超過7成選票，成功連任聯邦眾議員。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。