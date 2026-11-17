美國期中選舉落幕，外交部長林佳龍今天發文表示，與美國民主黨籍聯邦眾議員賈西亞會面，感謝她給予台灣堅定支持，期待深化台美合作。外交部今天證實，林佳龍目前在美國德州訪問。

外交部長林佳龍今天在社群平台X發文表示，很高興與美國聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）會面，並感謝她熱情款待，並給予台灣堅定支持；期待未來深化台美合作，希望不久後能歡迎她到訪台灣。

賈西亞也在X發文重申，美國與台灣之間堅實且長久的夥伴關係，雙邊對區域經濟合作、和平與穩定的共同承諾，一如既往地重要，期待能持續深化雙方關係。

外交部上午舉行例行記者會，針對媒體詢問，林佳龍此次赴美目的及相關行程，外交部發言人蕭光偉說明，林佳龍目前在美國德州訪問。細節方面，手邊尚無相關資訊。

紐約時報報導，賈西亞在11月的期中選舉中獲得超過7成選票，成功連任聯邦眾議員。