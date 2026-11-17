亞太經濟合作經濟領袖會議將在深圳登場，外交部今天表示，領袖代表施振榮伉儷將於18日出發。此外，美中俄領袖峰會在即，外交部說，台美交流管道暢通，將在良好基礎上持續深化雙邊夥伴關係。

2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APECEconomic Leaders' Meeting, AELM）18、19日在中國深圳舉行，總統賴清德已請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮代表出席。這是施振榮繼2007年APEC雪梨峰會後，第2次擔任領袖代表出席領袖峰會。

外交部發言人蕭光偉在例行記者會表示，施振榮伉儷將於明天率團出發，相關細節確認後，政府會適時對外說明。

此外，美國總統川普預計17日抵達菲律賓，出席四方安全對話（Quad）領袖會議及東協－美國特別峰會，明天與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）會談，隨後赴中國深圳出席APEC相關活動及美中俄領袖峰會。

蕭光偉說，川普的亞洲行程以及APEC領袖會議相關安排，外交部持續密切關注。四方安全對話領袖會議若討論內容涉及海域緊張情勢升高、關鍵礦產、能源供應及航道自由通行，只要是有助於提升區域合作、確保印太地區安全及穩定，外交部都樂觀其成。

至於美中俄領袖峰會，蕭光偉說明，台美雙方擁有共同利益及目標，雙方溝通及交流管道暢通。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等資深官員也多次重申台灣關係法及6項保證，是長期美國對台政策的重要基礎，台海和平穩定也攸關印太地區及全球的共同利益。台灣將在良好基礎上，持續穩健深化推動台美全方位的夥伴關係。