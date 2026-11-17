民進黨中央政府和國民黨台北市長蔣萬安市府團隊，在翡翠水庫設置光電板話題連番過招。新北市長侯友宜今天說，翡翠水庫是大台北數百萬人民的民生用水，水質環境保護非常重要，新北市一定反對興建，「這個態度是不會變的」。

基隆捷運主體工程今天在社后機廠預定地舉行開工典禮，侯友宜和基隆市長謝國樑、台北市副市長張溫德共同出席動土儀式，期盼工程安全順利，2033年如期完工後，提供民眾更便捷、完善的公共運輸服務。

侯友宜受訪時，媒體記者提到蔣萬安表示，中央三度要求北市府盤點（翡翠水庫）設置光電板的潛力點，市府3次回絕，但行政院長卓榮泰指出，2024年後計畫已終止，質疑北市現在放出消息是在做政治操作。翡翠水庫供水範圍包括新北市，侯對此事有何看法？

侯友宜說，翡翠水庫可以說是大台北數百萬人民的民生用水，水質環境的保護非常、非常的嚴格跟重要。按照法規翡翠水庫不得設光電板，更重要的是對民生用水的標準，一定是最嚴格的方式來檢驗。新北市一定反對在翡翠水庫興建光電板，這個態度是不會變的。