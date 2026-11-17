COP31／專訪美眾議員：批中國間諜輸出美晶片 要保護與台灣夥伴關係
雖然美國聯邦政府退出「聯合國氣候變遷綱要公約」，但隨著民主黨在國會選舉取得大勝，眾多民主黨國會議員和州長出席本屆COP31峰會周邊活動，似在宣示美國重返氣候舞台。佛州民主黨資深眾議員卡斯特（Kathy Castor）前天在會場接受聯合報訪問時表示，美伊戰爭造成化石燃料價格高漲，人民生活遭受重擊，將在國會積極推動改革，加速讓更潔淨、更便宜的能源併入電網。
「骯髒的能源就是昂貴的能源」，卡斯特強調，必須試圖降低美國國內高昂的電費，太陽能、風能現在已經非常便宜，但是許多公營事業公司靠著製造一些障礙，讓石油、天然氣和燃油繼續作為主要能源來獲利，目前兩黨正共同提出法案來改變這種情況。
卡斯特強調：「我們必須回到民主黨的國會、民主黨總統任內所做的那些事情，加速讓更潔淨、更便宜的能源併入電網。」
記者詢問，台灣不是聯合國會員，無法參與氣候談判，台灣可以如何為全球氣候行動做出貢獻？卡斯特表示：「台灣是我們非常重要的夥伴。我希望在未來幾年，我們能夠研議更深入的夥伴關係。」
談到輝達共同創辦人黃仁勳風波、美中AI晶片戰爭，卡斯特痛批中國間諜試圖將美國的先進晶片轉移到中國，「我希望政府和國會已經學到教訓。我們必須保護我們的科技，也要保護我們與台灣的夥伴關係。我們必須回到正軌，時刻留心中國的意圖；為了我們的國安利益，不可以讓科技公司主導外交政策」。
亞利桑那州民主黨眾議員安薩里（Yassamin Ansari）也表示，民主黨正研議在下個會期成立人工智慧特別委員會，她支持在真正釐清防護機制之前，暫停先進人工智慧的開發，也支持設立人工智慧的「緊急停止開關」（kill switch），或確保AI公司有獨立稽查人員。
她強調，台積電仍持續在鳳凰城興建廠房，促成美國與台灣很棒的合作關係，「我們可以繼續以負責任的方式，推動針對AI的真正監管，將使所有人受益，並持續創造就業機會」。
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