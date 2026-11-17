台灣近期資安事件頻傳，包括外交部領事事務局、台積電遭駭，導致護照、員工個資外洩，91APP訂單資料庫遭到攻擊等。國民黨立委葛如鈞今質詢，要求即刻召開國家資通安全會臨時會議、研議提高我國資安公司聯防預算規模，並提高政府協助企業資安檢測的年度目標。行政院長卓榮泰允諾，若相關部會預算困難可支用二備金。

葛如鈞今在立法院會中質詢，近期Al網攻情勢嚴峻，數發部資安署11月發新聞稿，指台灣有10多家企業遭波及、網路平台接連受害，逾百萬分個資受影響，政府除呼籲企業要補漏洞外，跨部會緊急應變危機處理計畫在哪裡？依據資通安全法第5條第2項，當國家遇到與資安相關的緊急或重大事件，國家資通安全會報得召開臨時會議。

葛如鈞詢問行政院長卓榮泰，是否將依法召集國家資通安全會報臨時會議？卓榮泰答詢，知道每天遭受資安攻擊非常多，針對最近這些案子，數位部、金融單位，甚至包括選舉相關的，都個別開過不同會議，沒有集體召開，但對所有事件都有第一時間了解、及時補救。

葛如鈞進一步點出，今年截至11月14日，我國一共發生了173件公開揭露的資安事件，其中165件發生在民間企業、占95.4%，由於民間企業並非資安法規定發生資安事件一定要通報，恐有更多黑數，因此臨時會議更顯重要。

葛如鈞提出數據，指數發部回覆資安聯防預算，從2022至2026年共5年，編列9053萬元，換算平均一年只有1810萬元；成效上這5年企業資安檢測共辦理153案，平均一年只辦理30案，明年更少只預計辦25案。台灣有176萬家民間企業，以政府每年協助25家企業資安檢測，可能7萬年才能協助檢測一輪，相較日韓分別投入11億元、128億元協助企業強化資安；新加坡則針對中小企業聘請資安專家來制定資安防護企業，每案提供最高70%的補助。

葛如鈞提出3訴求，國家即刻召開國家資通安全會臨時會議、行政院研議提高我國資安公司聯防預算規模，研議針對中小企業聘請資安專家制定資安防護計畫、提高政府協助企業資安檢測的年度目標，目前每年25家到30家，檢測進度協助進度太慢，應比照韓國逐步提升至每年1萬家為目標。

卓榮泰說，數發部或其他部會若在預算上有任何困難， 還有二備金可以使用，未來預算也會增加請立委支持；另外，行政院內負責資安的是副院長鄭麗君，上周、本周都召開相關的會議。