外交及國際事務學院副院長黎倩儀今指出，為全面充實外交戰力，今年度的外交領事人員特種考試招考名額大幅擴增，錄取人數將達到80名，創歷史新高。

外交部今舉行例行記者會，黎倩儀表示，外交部長林佳龍推動的「總合外交」使台灣與世界各國外交關係日益升溫，持續推動的多項實質合作計畫也使外交部業務蓬勃發展。

她指出，為全面充實外交戰力，今年度的外交領事人員特種考試招考名額也因此大幅擴增，錄取人數將達到80名。

黎倩儀說明，今年度外交特考將在12月18日榜示錄取人員，預計錄取14個類組（各類外語、國際法）共80人，外交學院將自明年1月11日起辦理「第60期外交領事人員及第23期外交行政人員訓練講習」，訓期6個月。

她期盼新進學員在外交學院安排的專業且多元的課程培訓之下，能順利結訓正式成為外交人員，一同為「總合外交」增加動能，有效實踐「價值外交」及「加值外交」。