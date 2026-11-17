經濟部水利署2024年前發函盤點翡翠水庫設置光電板，最近成為選戰議題。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，沒有推動計畫，哪來台北市長蔣萬安的阻擋，變成像是英雄，這比較奇怪。他說，反而蔣萬安的松山機場遷建，選舉公報完全看不到。

媒體報導，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，台北市長蔣萬安16日表示，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板。

莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，經濟部2024年把水庫設置太陽能光電板計畫，拿去詢問有水庫的地方政府，詢問完以後再做評估，並認為翡翠水庫不具備效益，計畫就停止。

莊瑞雄說，國民黨台北市議員曾獻瑩2025年在台北市議會質詢蔣萬安，經濟部曾發文翡翠水庫是否設置太陽光電板計畫，蔣萬安在答詢時完全是狀況外，對此完全不知情，今天反而跳出來說自己三度拒絕擋下來。

莊瑞雄說，沒有推動計畫，哪來的阻擋，變成像是一個英雄，這比較奇怪。然後，突然在今年，變成一個議題。中央沒有要推動，蔣萬安卻喊得滿天。

莊瑞雄指出，反而蔣萬安說要推動的松山機場遷建，選舉公報完全看不到，蔣萬安想要做的重要政策，講完之後就溜掉了，如果認為是重要的政策，認為是福國利民，具有長遠的影響性，應該繼續講才是，不是像現在無聲無息。