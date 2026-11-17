美國期中選舉落幕，外交部長林佳龍近期赴美，17日在社群網路上公布他與美國聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）的會面照。

根據外交部統計，美國期中選舉之後，國會台灣連線成員大變動，有59位聯邦眾議員離開眾院，共計69位聯邦參眾議員出現異動。外交部表示，外交部將積極接觸新科議員，加深他們對台的了解。

美國期中選舉結果出爐，民主黨取得國會多數，不過選舉結果也大大衝擊美國國會台灣連線的友台成員。

外交部指出，參院台灣連線及眾院國會台灣連線有若干成員確定離開國會，目前統計參院台灣連線的38位成員中，共17席改選，其中10位確定離開參院；眾院國會台灣連線共220位成員中，目前確認共59位將離開眾院。

外交部次長陳明祺日前表示，目前已有多位新科議員表達加入意願，也有幾位資深議員有意擔任主席，外交部都在積極接觸，也希望邀請美方議員訪台，加深對台了解。

外交部則說明，美國會每2年改選一次，議員更迭係常態，友台小組成員人數也是持續動態變化；面對明年美國會新局勢，外交部將持續與美國新科參、眾議員拓展友好關係，並爭取其等加入台灣連線。

林佳龍近日則再度赴美訪問，並在社群媒體Ｘ平台上發出與德州眾議員賈西亞的會面照。

林佳龍表示，感謝賈西亞的熱情接待，以及對台灣的堅定支持，期待未來進一步深化台美合作，也希望不久後能在台灣歡迎她的到訪。