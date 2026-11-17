翡翠水庫設光電板引發攻防，台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強批評，如果台北市跟台南高雄一樣是民進黨執政，翡翠水庫跟高雄、台南的水庫一樣都會裝光電板，經濟部也不用問三年。

有民眾被街訪說挺台北市長蔣萬安的理由，是因蔣三度擋下翡翠水庫設光電板。北市府昨指出，中央2022至2024年連續三年發文北市府盤點種電過程，蔣萬安去年在議會被問及此事明確表達，翡翠水庫依法就是不准設置光電板。對此，經濟部表示，盤點也不代表要設置，目前並無新推動水庫光電計畫。

羅智強質疑，沒有要裝為什麼要連問三年，而為什麼烏山頭水庫要裝光電板？是前台南市長賴清德、現任市長黃偉哲要裝的？還是前總統蔡英文、賴清德總統要裝的？不管是誰，就是民進黨要裝的不是嗎？為了光電刨山砍樹，在南部連水庫都不放過，不就是民進黨？

羅智強指出，翡翠水庫被爆出民進黨中央政府連續詢問盤點要不要裝光電，引起台北市民廣大民怨，經濟部說只是問問看沒有要裝，那問三年是什麼意思？民進黨台北市長候選人沈伯洋再說尊重經濟部的意見，沈連堅決反對翡翠水庫裝光電板都說不出口，今天來裝無辜、推責任，當大家都失憶了嗎？

羅智強說，如果台北跟高雄台南一樣是民進黨執政，他和大家保證，翡翠水庫和高雄的阿公店水庫、台南的烏山頭水庫一樣，都會被裝上光電板。經濟部也不用問三年，問第一年，民進黨的台北市長就會和高雄市長陳其邁、黃偉哲一樣，雙手奉上水庫給光電業者，然後經濟部再告訴大家，不要怕，光電無毒，颱風吹壞、發生火災、施工過程、清潔過程，水質水源都不會受到影響。

羅智強表示，如果他說的不對，那請陳其邁跟黃偉哲出來講，「你們兩個是怎麼搞到，高雄人跟台南人要喝光電水的？」