根據媒體報導，南非在單方面要求調降我駐南非代表處層級，並要求遷離首都普利托利亞後，雙方陷入僵局。外交部今表示，我方近期已正式回覆南非外交部，針對協商方式提出具體建議，希望盡快與南非展開理性協商，尋求妥適的解決方式。

彭博報導，南非外交部長拉莫拉（Ronald Lamola）在回覆議會質詢的書面答覆中表示，儘管南非採取一系列措施，包括去年7月政府單方面發布通知，降低駐普里托利亞使館的級別，並將其更名為台北商務辦事處，但我駐處仍在南非首都正常運作。

拉莫拉指出，由於台灣擁有普里托利亞的房產所有權，而南非憲法對財產權的保護限制了政府強行撤離使館的能力。

南非外交部自2024年，數度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；南非外交部並在去年7月21日，在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

為求反制，台灣曾預告禁止半導體、晶圓等47項高科技產品輸往南非，不過南非政府隨即請求協商，我方同意暫緩。

外交部發言人蕭光偉指出，目前就南非所提的安排備忘錄部分，雙邊持續進行理性溝通，之前就已經針對協商的方式、內容，多次以書面交換意見，我方近期更正式回覆南非外交部，針對協商方式提出具體建議。

蕭光偉表示，我方始終以務實的態度跟南非方面溝通，並表示，在雙方協商尚未達成共識之前，我國駐南非代表處在行政首都普利托利亞，還是一樣正常運作，持續為國人提供服務。

蕭光偉也說，外交部要再次呼籲南非政府，應該展現民主法治國家的風範，不應該試圖藉由地方政府，以強制手段來逼迫我方遷處。此舉不但會傷害南非的國家信譽，也會傷害兩國人民的友好情誼。

此外，蕭光偉說，我方認為南非政府應該秉持平等以及相互尊重的原則，盡快跟我方展開理性的協商，尋求妥適的解決方式。