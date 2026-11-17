昨天談及遭羈押經歷哽咽的前台北市長柯文哲今天表示，原本以為已忘掉那些事，原來是壓抑在記憶深處，腦袋突然閃過很多畫面；在裡面的人反而沒那麼辛苦，最辛苦是外面家人。

柯文哲涉案昨天在台灣高等法院二審庭後表示，司法不應羅織罪名，否則民主政治將崩壞。談及法務部矯正署台北看守所經歷時一度哽咽，與妻子陳佩琪相擁而泣。

柯文哲上午陪台灣民眾黨彰化縣議員候選人等到二林鎮與員林市車隊掃街，接受媒體聯訪表示，民眾黨在各選舉區原則上只提名1人，希望支持者集中選票，「先求有」，才能讓民眾黨落實地方政治。

至於胞妹柯美蘭與民主進步黨新竹縣長候選人鄭朝方同框，柯文哲表示，柯美蘭住竹北市，參觀圖書館遇到鄭朝方不奇怪，這是順便幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠拉票。

此外，柯文哲說，目前與民眾黨主席黃國昌全國車掃，預計21日於台北市政府前廣場會合辦全國造勢活動；27日選前活動待規劃，民眾黨有提名縣市長候選人，理論上有造勢場合，應該不會去中國國民黨造勢場。