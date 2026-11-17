美光桃園工會、桃園市產業總工會今天赴行政院陳情，指台中工會在10月21日的協商並非員工意願，至今也沒有提供完整版內容給基層會員了解，期盼行政院能要求相關單位提供工會會員看到完整協議，否則未經會員同意的協議應作廢。

美光與美光台中工會10月21日簽署勞資協議，但勞資協商議題未歇，美光桃園工會、桃園市產業總工會今天在行政院大門前舉行記者會，呼籲行政院長卓榮泰即刻協助工會3項訴求。美光桃園工會秘書長魏豫綾說，一，台中工會10月21日協商非員工意願，且至今基層會員根本沒有完整看過協議，行政院應要求相關機關公開協議讓基層員工了解，否則未經會員同意的協議應作廢。

二，魏豫綾說，目前尚未核發成立證書的「美光關係企業工會」，已經有超過7535名美光台中及桃園員工申請入會，程序卻卡關經濟部，若經濟部認為並非主管機關，就應立即移送有管轄權的勞動部，避免拖延美光員工擁有自主工會的時間；三，魏豫綾強調，未來關係企業工會的目標並非罷工，而是對等協商，也盼行政院能協助工會對等協商。

魏豫綾也強調，無論是未來的關係企業工會，或是今天下午3時即將要展開協商的桃園工會，只要有任何協商結果，都會把決定的權利交給每一位會員。一名美光台中工會會員代表則哽咽說明，當時協議簽署後，台中工會會員卻看無法看到內容，且簽署的工會幹部還集體神隱、拖延說明，導致其他會員必須緊急籌組自救會向桃園的工會求助，藉以籌組美光關係企業工會，也盼工會的成立別因行政流程卡關。

美光桃園工會理事長林哲瑞則表示，桃園工會今天重新坐上談判桌，希望公司能展現誠意，向桃園及台中員工說清楚10月21日與台中工會簽署的內容為何，也盼美光關係企業工會能儘速成立，好讓桃園、台中能共同談判，獲取平等對待。記者會後行政院則由內政衛福勞動處代表收下陳情書，允諾回報並請相關單位協處。