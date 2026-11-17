翡翠水庫設光電板近日成選戰攻防議題，行政院長卓榮泰今批評北市府政治操作，該案是全國性潛力調查，沒有任何計畫；北市研考會主委殷瑋反擊，連續3年發公文，且攸關600萬人的用水，沈伯洋委員有表達過一次關心、做過任何一次譴責嗎？

台北市長蔣萬安16日表示，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板；行政院長卓榮泰今受訪指出，該案是2024年的全國性潛力調查，且調查結束後沒有任何計畫，批評北市府惡意誤解中央調查原意，政治操作不足為取。

針對光電議題，殷瑋指出，高雄大樹區和山里，有51公頃的山坡地，削山填土做光電，村民吃飯配沙，水源頭就在工程的邊緣，居民還要擔心山洪土石流隨時有可能發生。這是民進黨執政下的行政院，在有計畫的蓋光電板，結果造成民眾、廠商、公共安全三輸的局面。

他說，在台南烏山頭水庫也種了太陽能光電，影響民眾用水的安全跟安心。謝龍介已經公開宣誓，只要他當選台南市長，一定拆掉烏山頭水庫的所有光電板，也會清查所有官商勾結的弊案。

殷瑋表示，也有台南在地人士指出，光電板電路含鉛會有鉛溶出的風險，光電板也不是水庫的必要設施，為什麼要用百萬人的健康來當作代價？為什麼要用飲用水的安全來當作代價呢？環團也說了，這種民生飲用水的水庫，本來就不應該設置光電板。

殷瑋說，翡翠水庫是大台北地區的水源地，攸關600萬人的民生用水，台北市政府來管，環境部水質檢測也都顯示它是優良的水庫。但是民進黨執政下的中央經濟部，連續三年發出公文，想要在翡翠水庫來蓋光電板，設置太陽能光電設施。

他說，這段期間中央政府涵跨了蔡英文跟賴清德的時代，但是不管是誰來問，台北市政府全部都拒絕。舉個例子，看看其中一份公文。在公文當中，中央政府甚至還要求台北市政府，要盤點轄管水庫增設太陽能光電板設施的可能性，包括水域型的光電。如果沒有辦法增設的話，還要詳述理由，報給中央親自函送中央。

殷瑋也反問沈伯洋，曾經對執政黨執政下的中央部會，像這樣大種光電、不顧飲用水風險的做法，表達過任何一次關心、做過任何一次譴責嗎？「可以跟蔣萬安市長一樣清楚表態，明白承諾，不會讓翡翠水庫種光電板，你敢嗎？」