經濟部水利署連三年發函要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府三度拒絕，市長蔣萬安昨直言，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板。民進黨台北市長候選人沈伯洋昨表示尊重中央，卻遭蔣競辦嗆，「連一句我反對都不敢講？」沈受訪強調，「我昨天不是Say no？」中央經過專業評估本就說不可行，他態度也很清楚，呼籲別丟假訊息，轉移注意。

沈伯洋強調，這件事本就是專業評估的事，涉及到能源、人民用水安全，今天有專業的評估就是不可行，怎麼可能還說想要偷偷支持，這就是一個不可能的事，且有專業評估說不會做，自然要尊重，更怒嗆藍委對中文的一些理解力跟他不太一樣，才未感受到他的答案。

沈伯洋更反嗆，如果真的很在意大家的健康衛生的話，「那你應該在意寶林茶室為什麼不好好看顧，你應該在意為什麼營養午餐會出錯」，這才是重點，明明有很重要的衛生議題不好好處理，卻丟了一個翡翠水庫有光電板，結果還是假訊息，台北市的衛生、環境非常值得保護，卻丟一個死貓議題轉移大家的注意。

面對蔣萬安無法參加這個社工的客廳會座談，沈伯洋諷，「不是前幾天才跟館長直播？」他已經去過了且有些事還沒談完，近期兒虐議題有一小部分就是社工人員處境改善，所以，如果真的很關心現在兒虐問題的話，社工處境的改善應該是重中之重，約他的時候不但第一時間就答應，而且是馬上舉行。社工、機構跟市府三方之間有不同關係，要怎麼去整合無比重要。

而近日選舉公報也出爐，也有人發現蔣萬安未將松機遷移政策放入選舉公報中，沈伯洋也未將市民大道縫合、危老都更及兒虐等政見放入，沈伯洋表示，可能是因為松機政見後來很臨時才提出來，來不及放進去，但公報上面一格一格，他有超過100個政見，很難全部都塞進去，字小對大家閱讀也會有困難，這些政見是後來開記者會公布更完整細節。

面對基泰案，蔣萬安雖稱依法依規，卻被發現台北市當年政風報告也點出北市的公務員確實有疏失，沈伯洋說，隔了那麼多年都發局應該要有一些實質的進度，不會說你這三年就應該要蓋完了，但這三年裡面所做的核定跟住戶間的協商，應該要有一些進展，但我們卻發現這些事情都沒有進展，唯一現在有的是停車場的執照，「如果是我做的話，絕對不可能這樣拖拖拉拉。」