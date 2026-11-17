台北市議員侯漢廷昨天拿出12年前財產申報資料，質疑民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的妻子曾持有58萬人民幣、占夫妻申報存款98%，賴瑞隆今指出，那是10多年前太太的理財方式、後來都做了調整，呼籲藍營沒必要拿舊資料連連看。根據賴瑞隆最新財產申報資料，外幣存款僅有3筆、合計3550.76美元，換算台幣約11萬餘元。

侯漢廷指，根據賴瑞隆2014年財產申報資料，妻子名下竟然有58萬3793元人民幣，折合新台幣近296萬元，占夫妻申報存款高達98%。這數字實在令人好奇，因為當年台灣一般民眾向銀行兌換人民幣，每人每日上限只有2萬元人民幣，如果是逐日換匯，一個人至少要換30天。

他質疑，如果是多年慢慢累積，請問為什麼如此積極地購買人民幣？如果是刻意把近300萬新台幣投入人民幣存款，請問為什麼家庭申報存款幾乎全押在人民幣上？難道對中國經濟這麼有信心？如果是透過匯款、投資或其他方式取得，那麼資金從何而來？賴瑞隆的妻子是否曾在大陸經商、工作或投資？

賴瑞隆今天一早前往左營區莒光市場掃街，被問到妻子曾持有人民幣，再度強調所有財產申報都公開透明，人民幣存款是12年前他擔任局長時，太太的理財的方式，後來都做了調整，這十幾年來就再沒有任何外幣使用。

賴瑞隆說，藍營無須針對公開透明的資料刻意做連連看、做烏賊戰，市民還是期待看到正向的選舉、充滿願景的選舉。

針對侯漢廷質疑，賴瑞隆競選總部昨已表示，賴瑞隆財產依法申報、公開透明，十多年前透過台灣在地的銀行進行外幣理財，且早已不再持有任何人民幣，特定陣營連此都能拿來惡意抹黑，令人遺憾。

根據賴瑞隆登記參選時財產申報資料，賴瑞隆與妻子陳怡元共申報19筆存款，其中外幣僅有兩筆，均為美元，總額約3550.76美元，約合台幣11萬餘元。