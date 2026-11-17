水庫水面光電計畫引發反彈，民怨升溫，時值地方首長選戰之際，中央政策動向敏感。經濟部17日鄭重表示，「目前沒有新設水庫水面光電之計畫」，同時強調，未來各項光電申設案件，均依法規審查，絕無便宜行事。

經濟部說明，光電推動的方向是「有共識才做」，優先推動屋頂型及與既有設施結合的複合利用型態，「針對水庫水面光電目前已無新推動之計畫」，且水利署111年至113年的全國盤點調查已經結束。

經濟部也提出保證，表示未來任何光電申設案件，均將依「電業法」、「電業登記規則」、「再生能源發電設備設置管理辦法」、「環境影響評估法」、「區域計畫法」、「水土保持法」等現行相關法令審查，遵循法定程序推動，絕無便宜行事。

經濟部強調，各政黨均已提出未來的再生能源發展目標，且彼此設定的目標方向也幾乎一致，政府推動太陽光電將持續秉持「屋頂優先、地面複合利用」及「有共識才推動」原則，充分尊重地方意見，兼顧環境、安全與綠能發展，並持續公開透明相關資訊，呼籲各界勿輕信謠言並查證正確訊息，支持國家能源轉型。