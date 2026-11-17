行政院長卓榮泰今天說，盼立法院不要強行表決普發現金新台幣2萬元。民眾黨立法院黨團表示，國家歲入歲出有餘絀，應該將用途法制化；否則立院先前通過的老人免健保費、提升老農津貼，都不該不副署。

總統賴清德8月17日宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團之後提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案，加碼至2萬元。立法院10月16日在藍白人數優勢下，經表決將草案逕付二讀，今天中午將由國民黨團負責召集朝野協商。

民眾黨立法院黨團今天召開記者會，會中媒體問及對協商態度。民眾黨團幹事長洪毓祥表示，民眾黨團的原則是，國家歲入歲出有餘絀時，有多少用在社會福利、投資未來發展與風險因應準備，及用於紅利全民共享，都應該法制化，才能維持財政紀律。

洪毓祥說，自己想詢問卓榮泰的是，當初喊出要普發1萬元「到底是怎麼算出來的」，應該要提出公式。他舉例，在產業界，不少資深員工在股東會前，就可以算出自己大約可領取多少股票，就是因為有一定的規則與公式。

他表示，自己反對的是沒有道理、沒有原則的菜市場喊價。如果可以普發1萬元，立法院先前通過的老人福利法修法讓長者有條件免繳健保費，及提升老農津貼到每人每月1萬5000元，行政院就不應該不副署，「為什麼不去補完這些再來發？」應該計入這些支出後，再明確算出可以發多少錢，這樣民眾黨就會支持。

尋求連任的台北市長蔣萬安預計21日將出席民眾黨的「民眾相挺、台灣必贏」大造勢。媒體詢問，屆時民眾黨前黨主席柯文哲會不會跟蔣萬安同台見面。

民眾黨團主任陳智菡說，兩人詳細的上台時間還要再確認，但柯文哲一直以來都走自然風，例如先前國民黨台中市長候選人江啟臣邀請直播，國民黨高雄市長候選人柯志恩也從7、8月就來聯絡希望一起掃街造勢，這些安排都是天時地利，自然就會水到渠成。