年底地方選舉進入倒數，翡翠水庫設置太陽光電成為交鋒議題。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天表示，翡翠水庫關乎600萬人的用水安全，這是一個很容易回答、很簡單的問題，竟然還要搞到一大堆人幫忙洗地，民進黨台北市長候選人沈伯洋很可恥。

台北市長蔣萬安昨天表示，經濟部水利署連續3年發函，要求盤點翡翠水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府對此三度拒絕，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設置光電板。行政院長卓榮泰今天回應，該案是2024年的全國性潛力調查，而且調查結束後沒有任何計畫，北市府惡意誤解中央調查原意，「政治操作不足為取」。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，根據經濟部水利署的公文，內容為「請依調查表盤點轄管水庫之地面型光電可設置光電面積及容量，如無法增設亦請詳述理由」，這是一個很容易回答、很簡單的問題，結果一堆環保協會跑出來洗地。

洪毓祥說，如果是要參選台北市長，第一句話否決就結束了，難道還需要有任何懷疑？竟然搞到一大堆人幫忙洗地，沈伯洋真的很可恥，「任何要參選台北市長的人，當然就是反對翡翠水庫曾設光電板，怎麼還要卓榮泰、經濟部幫忙洗地？這種票你投得下去嗎？」

洪毓祥指出，翡翠水庫關乎600萬人的用水安全，包括環境影響評估、水質都有所要求，請問保障台北市民的健康和錯之有？台北市長當然應該勇敢拒絕，「要聽台北市民的意見，而不是聽經濟部的意見，也不是聽民進黨的黨意，更不是聽光電業者的利益。」