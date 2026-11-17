前考試院長關中、前國民黨立委丁守中等人發起「兩岸和平倡議」，前海基會副董事長邱進益提出統一「10年計畫」，引發討論。國民黨今天表示，相關內容與現任黨中央完全無關；將個人建言包裝成國民黨正式政策，已造成社會誤導，國民黨絕不接受。

關中、丁守中與超過280名專家學者日前舉行「兩岸和平倡議大會」；邱進益提出推進統一的「10年計畫」，規劃2028年國民黨重返執政、2032年兩岸統一貨幣，2036年討論一國兩制。

國民黨文傳會主委陳以信透過新聞稿表示，相關內容與現任黨中央完全無關，既非黨中央決議，也未經授權使用國民黨名義及黨徽發布。將個人建言包裝成國民黨正式政策，已造成社會誤導，國民黨絕不接受。

陳以信說，國民黨一貫重視兩岸和平，肯定各界為兩岸和平所做的努力，各種長遠構想，都應在中華民國憲法與法律基礎上公開討論；但個人建言絕不等於國民黨政策，正式政策必須經過黨內程序形成，任何人均不能擅自代表黨中央發言。

陳以信強調，國民黨堅決反對假借國民黨名義散布錯誤訊息、操弄政治攻防。國民黨要求相關發布者應即更正來源、移除冒用黨名黨徽內容。國民黨已保存相關證據，必要時將採取法律行動。

此外，立法院日前三讀通過將老農津貼調高到新台幣1萬5千元，行政院表示將研議合法、合憲的因應作為。陳以信表示，政府今年追加預算，撥補中油台電1725億元、增資中油2338億元，合計高達4063億元，如今老農津貼提高至1萬5千元，行政院卻以財政負擔為由反對，甚至傳出準備不副署。

陳以信認為，老農辛苦一輩子，為台灣農業奉獻青春，面對物價上漲與生活負擔加重，理應獲得更充分的晚年保障。政府投入數千億元填補國營事業財務，卻不願支持老農津貼加碼，這樣的政策取捨令人心寒。