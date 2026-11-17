翡翠水庫是否願意裝光電板一事，因台北市長選戰白熱化而再度熱議，經濟部連日澄清沒有規畫也沒有強制要求翡翠水庫裝光電板，並在臉書發圖文罵網友造謠，反遭網友回應灌爆，痛批經濟部明知台北市政府不同意，還「一問再問三問」，是想問到北市府同意為止嗎。

經濟部指出，網路又傳中央要求翡翠水庫設置光電板，但他們要再向北市府及各界說明一次，翡翠水庫無設置光電板效益，未規劃推動，更無強制要求；經濟部已於2025年10月31日發新聞稿對外說明，相關函文只是配合政策進行調查光電設置潛力。

不到24小時，此篇貼文已有近3千則留言與上千次轉發，網友留言：「如果經濟部早就認定水源區不能蓋的話，幹嘛發公文請台北市評估？還要連發三年？」、「只是調查為什麼要不死心行文三次？只是調查為什麼還要人家詳述不能增設的理由？」、「都不具這個條件，為什麼要連續三年都問了？可以解釋一下嗎？」、「無限發函是當作拜年問候嗎？」

網友最想問的是經濟部為什麼要連續問3年？不過，經濟部並未回答，為何台北市政府不同意，還要連續問3年。

還有網友質疑，經濟部就在南部水庫裝光電板，「是不是欺負南部人？」「為什麼烏山頭水庫就適合呢？南部人的命不值錢嗎？」「台南的水香又甜，拿出台南自願設置光電板的公文看看」、「南部的水庫盤點回復內容是什麼？公開讓人民知情？」

經濟部官方臉書針對翡爭水庫裝安光電板的澄清。圖／經濟部