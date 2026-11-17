今年是高雄教育界的多事之秋，陸續三位教師不幸離世，近日也發生勞工局裁定首宗校長對老師的職場霸凌案，教育局今早已發布校長解職令。國民黨高雄市長候選人柯志恩今天上廣播節目談市政願景，提及時下教育很感慨說，新進教師壓力大，不少老師在入行三年內就離開，教育不能只有要求，也要給老師支持，盼重新找回親師之間的信任。

高雄市年初至今共三位老師去世，高雄市教育產業工會預計11月24日上午9時28分在高雄市政府四維行政中心舉辦追思會，工會幹部已向市長陳其邁發出邀請函，並邀請所有關心教育的夥伴，一起參與追思陳情行動。

針對岡山國小校長游柏芬被勞工局認定職場霸凌成立案，考量當事人另涉其他不適任情事案件調查中，高市教育局今天一早發布新聞稿，宣布解除校長職務。

教育界出身的市長候選人柯志恩，前往KISS RADIO大眾廣播電台《Kiss Morning》節目與DJ凡妮莎聊親子教育、校園環境、演唱會經濟等市政願景。

柯志恩提及教育問題時表示，目前校園缺師、新進教師壓力大，甚至有不少老師在入行三年內就離開，以前老師到菜市場會被熱情招呼，很受尊重，現在卻可能因為沒有即時回覆LINE而承受家長壓力，校事會議等制度也讓第一線教師感到疲憊，很多人際問題需要處理，產生不如歸去的念頭。

柯志恩說，她過去在立法院率先提出「晚上8點後離線權」，除非涉及安全等特殊狀況，否則應讓老師保有下班時間，「把老師身心照顧好，才有能力照顧孩子」，教育不能只有要求，也要給老師支持，盡量營造校園友善環境，不要太對立以至於留不住老師，有必要重新找回親師之間的信任度。