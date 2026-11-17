行政院長卓榮泰今天表示，性別平等工作法及就業保險法修法的例子，能否開啟未來兩院合作的契機，他認為這是非常好的典範，希望能夠從此建立。行政院願意就勞工保障、長者福利，乃至於經濟成果讓全民共享，經過兩院合理，符合憲政秩序、財政紀律共同討論、一同推動。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

立法院13日三讀通過性別平等工作法與就業保險法部分條文修正，產假自現行8週延長至14週，並放寬育兒留職停薪申請期間至子女年滿9歲止；若雙親都領滿6個月津貼，可各再多領3個月。

民進黨立委李昆澤質詢表示，立法院日前通過性別平等工作法、就業保險法，行政院的努力，大家都看得到，尤其在總統賴清德5月提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，行政院很快就提出對應版本，經過朝野對話，順利三讀通過，但相關條文是否能夠銜接，政策能否落實具體保障勞工權益。

卓榮泰指出，行政院依照政策擬定一套修法，在立法院立委對內容提出意見，在經過合理的討論，在國家財政能力可以允許、政策執行沒有困難，討論出一個雙方乃至於社會大眾都樂於接受的案子，這樣就能順利進行，這就脫離過去多少次立法院用表決的方式違憲、違反憲政的權力分立，破壞財政穩定的結果。

卓榮泰說，性平法及就保法的例子，能否開啟未來兩院合作的契機，他認為這是非常好的典範，希望能夠從此建立下來。

卓榮泰表示，行政院絕對願意處理少子女化的問題，為廣大勞工建立更好的友善職場，做更多的努力。同樣的，行政院更願意在對長者的各種福利、健康的各種措施，乃至於把經濟成果讓全民共享的所有努力，在經過兩院合理，而且符合憲政秩序跟財政紀律的共同討論底下，一同推動。

卓榮泰強調，這不會是行政院單一的功勞，或是政見，或是行政院自己的推動，而是行政立法兩院共同在國家政策上的推動，值得所有人為此建立新的合作關係。