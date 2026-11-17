立法院今天進行施政總質詢，立委陳超明質詢時拿出紙碗，質疑查賄標準不一，苗栗輔選活動連便當加蓋都可能被認定賄選，讓民眾人心惶惶。法務部長鄭銘謙則澄清，賄選認定並非以便當有無加蓋為標準，而是看有無合理對價關係及是否符合日常飲食習慣，雙方一度口角，立法院長韓國瑜也出面提醒互相尊重。

陳超明指出，自己經歷過很多次，會分辨清楚，也不願與司法單位爭鬥，呼籲大家到苗栗看看，現在幾乎都不敢替便當加蓋。鄭銘謙則回應，這是誤會，陳超明可以提供具體案例讓法務部了解，並強調法務部沒有擴張權力，一切都是依法行政。

行政院長卓榮泰表示，如果有任何執法人員告訴陳超明「加蓋子就是賄選」，一定要向法務部長反映，他們會去了解，因為這是不對的行為。他強調，賄選認定並非以有無加蓋為標準，而是看有沒有合理的對價關係，以及是否符合正常、日常飲食習慣。

針對立委陳超明質詢時拿出紙碗表示，查賄標準不一，苗栗輔選活動連便當加蓋都可能被認定賄選，讓民眾人心惶惶。法務部長鄭銘謙（左）澄清，賄選認定並非以便當有無加蓋為標準，而是看有無合理對價關係及是否符合日常飲食習慣。記者胡經周／攝影