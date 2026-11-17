台北市長選戰白熱化，翡翠水庫是否設置太陽光電板成中央、地方攻防焦點。台北市長蔣萬安指中央連續3年發函詢問，北市府已3度拒絕。國民黨立委賴士葆說，蔣萬安擋掉翡翠水庫不可以蓋光電板，是了不起的魄力，相較南部縣市首長受中央制約犧牲農業，讓農地受到汙染。

賴士葆今在立法院受訪表示，蔣萬安連續3次擋掉翡翠水庫不可以蓋光電板，是很了不起的魄力。為大台北地區飲用水，包括台北市、新北市，是蔣萬安堅持說要喝乾淨的水，台北市民不可以喝到汙染的水，比起烏山頭水庫上的光電板，清洗時使用清潔劑，兩者高下立判，代表南部縣市首長受到中央制約，要發展光電產業，不惜犧牲農業，農地變漁塭、農地受到汙染。

賴士葆說，蔣萬安好不容易守住這一塊淨土，要得到全民的支持，光這一點，就應該要繼續擔任台北市長。同時也要問民進黨台北市長候選人沈伯洋對這件事情看法，這是台北市政不是口水，態度是要跟蔣萬安走，還是跟中央走？他認為，恐怕是後者。

賴士葆也批評，蔡政府當初為了執行非核政策，把生態破壞殆盡，盼國民黨2028重新執政，重新檢視圖利光電業的惡劣政策。