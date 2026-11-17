立法院先前三讀修正「老年農民福利津貼暫行條例」，提高老農津貼到1萬5000元，傳出行政院考慮不副署此案。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，在野黨負責任地通過修法，結果行政院打算搞不副署，請問是在打賴清德總統一巴掌，還是打十個巴掌？

自由時報報導，立法院先前三讀修正「老農津貼暫行條例」，在野黨修法將老農津貼提高至1萬5000元，政府每年要增加320億元支出，行政院遲必須在20日決定是否副署。據分析，行政院先前宣布不副署攸關長者免健保費的老人福利法，對於老農津貼暫行條例也考慮不副署。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，立法院修法提高老農津貼，主要原因來自偉大的賴清德總統，過去下鄉輔選的時候念茲在茲，「國民年金不發放、老農津貼發不下去，都是因為藍白不審預算而拖延」，一個堂堂偉大的總統，竟然講出這麼沒有常識的話。

洪毓祥說明，不管是國民年金還是老農津貼，政府要提高發放金額，前提是要有法源依據，請問沒有法源依據怎麼發放？「你想發就發，不想發就不發，那你當皇帝就好」，重點還是在於法源依據，在野黨負責任地通過修法，結果行政院打算搞不副署，請問是在打賴總統幾個巴掌？

洪毓祥說，如果真的有把農民放在心上，行政院怎麼還會選擇不副署？只要是在野黨提出修法，功勞不在民進黨的身上，行政院就會不副署，然而如果法案是由民進黨團提議，或者有參與投下贊成票，行政院就會副署。

此外，針對國民黨立法院黨團推動普發現金2萬元，行政院長卓榮泰今天在立法院受訪時表示，「誠懇希望立法院跟行政院能比照少子女化修法時的討論方式，而非再用強行表決，視憲政秩序與國家財政紀律於不顧。」

洪毓祥重申，民眾黨團希望維持財政紀律，當國家歲入歲出有餘絀的時候，應該要有法制化的做法，包括哪些部分用在社會福利、投資未來建設發展，還有哪些部分要作為因應風險的準備，接下來才是全民共享紅利的普發現金，「如何維持財政繼續，大概是本黨遵守的原則。」