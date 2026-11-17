年底選戰倒數11天，是否贊成翡翠水庫蓋太陽能光電板？民進黨台北市長候選人沈伯洋昨稱經濟部目前沒這計畫，並稱尊重經濟部，台北市長蔣萬安今被問，沈回應是否避重就輕？會不會選上台北市長變成民進黨乖乖牌？蔣今重批，看沈委員的回答，就知道他的認知就是「服從黨意、大於民意」。

蔣萬安今天上午到南京公寓市場拜票，蔣說，翡翠水庫是攸關大台北地區600萬人的飲水安全，是非常重要的設施，絕對不是沈委員一句「尊重經濟部」就可以輕輕帶過，他的立場非常的堅定就是「堅決反對在翡翠水庫上面設置光電板。」

「我想，市民期待的是一個具體的立場，絕對不是一個模糊的答案。」蔣說，沈委員說現在沒有相關計畫，又說尊重經濟部，但是應該要進一步說明，如果中央再提起相關的計畫，「那你到底是支持還是反對？」

對於，柯文哲說翡翠水庫因為要供應600萬人用水，因此環保要求特別高，還說這是當市長的基本認知？蔣被問怎看目前對手沈伯洋有沒有這個認知？蔣萬安說，所以看沈委員的回答，就知道沈的認知，就是「服從黨意、大於民意」。