九合一選戰進入倒數，外界關注國民黨部分重點縣市候選人與黨主席鄭麗文之間的輔選互動。前國民黨主席朱立倫今被問到，如何看待部分候選人似乎與鄭麗文保持距離？朱立倫表示，擔任黨主席都很辛苦，每位主席都有不同角色定位，「我們也尊重現任主席的做法」，希望全黨團結一致，最後爭取勝選。

朱立倫今天前往板橋新埔市場，陪同國民黨新北市議員參選人鄧凱勛掃街，接受媒體聯訪時被問及鄭麗文目前的輔選角色。

朱立倫表示，「我想擔任黨主席都很辛苦」，指出每位黨主席都有不同的角色定位，朱過去自己操盤選戰時常自稱「總教練」，他指出過去擔任主席時，認為自己應該扮演「總教練」角色，但不同主席有不同作法。

他說，「我們也尊重現任主席的做法」，現階段最重要的仍是全黨團結一致，「最後一定能夠爭取勝選」。