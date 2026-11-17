年底選戰倒數11天，翡翠水庫是否蓋太陽能光電板引發台北市藍綠交鋒。行政院長卓榮泰今說，該案是2024年的全國性潛力調查，且調查結束後沒有任何計畫；批北市府惡意誤解原意，「政治操作不足取」。台北市長蔣萬安重砲回擊，堂堂中央政府連續三年發公文來，難道是在「問心酸的嗎？」

蔣萬安今天上午到松山區南京公寓市場拜票，現場人潮擠爆，許多民眾自發性排成兩邊長長隊伍，要跟蔣萬安握手合照、加油打氣，中間則讓出通道讓採買民眾通行。

拜票前受訪，蔣萬安被問到卓榮泰稱北市府選前政治操作翡翠水庫是否設置光電板議題？蔣萬安今天強力反擊，表示卓「這樣的理由，人民會相信嗎？」

蔣萬安說，堂堂中央政府連續三年發公文來（北市府），難道是在「問心酸的嗎？」今天中央為什麼沒有相關計畫，是因為「地方政府擋下來了」，是因為有議員在北市議會提出的質詢、新聞披露之後，中央才不敢再繼續問。