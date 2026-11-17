行政院提出今年度中央政府總預算追加預算案，規模達6076億元。據了解，藍白兩黨因質疑此次增資與美國阿拉斯加液化天然氣計畫投資相關，第二輪提案均要求全數刪除中油增資經費2338億3400萬元；民眾黨團另提案刪除台電撥補711億400萬元，相關提案預計於20日立法院會闖關三讀。

根據立法院13日院會黨團協商結論，各黨團16日下午8點前將「115年度中央政府總預算追加預算案」提案送至財政委員會彙整，財委會則於17日上午10時前提供各黨團及相關行政部門參考，並於20日院會討論處理。

針對中油增資案，國民黨團提案，立法院預算中心報告指出，115年度原預算並未編列相關增資經費，不符合「預算法」第79條規定；此外，該計畫截至115年度經費需求為1830億2700萬元，此次追加預算卻超編508億700萬元，實際屬於116年度以後的經費需求。

國民黨團質疑，經濟部雖稱此次增資與美國阿拉斯加液化天然氣計畫無關，但增資用途涉及充實營運資金及擴大投資，加上阿拉斯加天然氣開採、轉運及管道建置面臨高度技術與環境挑戰，政府投資決策是否透明、涉及高風險投資均有待釐清。

民眾黨團提案，政府過去未曾對中油提出大規模增資計畫，卻在中油簽署阿拉斯加液化天然氣買賣及投資意向書，規畫每年採購600萬噸天然氣、最高投入44億美元海外投資後，突然編列2338億餘元追加預算增資中油。中油已說明增資可提高資本額、擴大銀行授信及融資能力，有利後續海外投資籌資，顯示本次增資雖以國內天然氣建設為名，實際上也有為阿拉斯加投資案創造對外融資空間的目的。

另針對台電撥補案，民眾黨團提案，台電近年鉅額虧損，根本原因在於民進黨政府能源政策失衡，核電除役使台電更加依賴國際天然氣市場，面對俄烏戰爭、中東衝突等地緣政治風險，燃料價格波動也直接衝擊財務。前總統蔡英文當年推動非核家園時曾承諾電價不會大幅調漲，但近年電價已多次調漲，單次漲幅甚至達15%，如今政府再編列追加預算補助台電，形同以全民稅收填補能源政策失誤造成的財務缺口。