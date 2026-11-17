11月28日地方公職人員選舉將與全國性公民投票第22案同日舉行，外界關注開票作業是否因此拖延。中選會主委游盈隆表示，全國六都十六縣市規模龐大，雖難在傍晚6、7時就結束，但選務團隊將力拚在午夜12時前完成所有開票與計票作業，避免出現「南瓜效應」。

游盈隆昨南下高雄視察基層選務作業中心、投開票所設置地點及高雄、澎湖選票印製情形。他表示，台灣能在同一天完成投票、開票、計票並公布結果，在世界民主國家中相當難能可貴；面對國人期待開票不要拖過半夜，他以童話「灰姑娘」為喻，笑稱馬車過了午夜12時就會變成南瓜，因此今年目標就是守住「灰姑娘時刻」。

游盈隆指出，選前親自走訪第一線，核心目標是「選務零缺點」，避免任何不該發生的疏失，繼日前赴新竹縣後，高雄是第二站，接下來還將走訪台中、彰化及雙北等「四都兩縣」基層選務中心，逐一檢視選前整備情形。

中選會表示，游盈隆昨先後走訪楠梓、大社及三民區選務作業中心與多處投開票所設置地點，並前往負責承印高雄市及澎湖縣選票的印刷廠，了解選舉票及公投票印製作業。

中選會指出，視察期間，游盈隆也檢視印刷場所消防及電力系統，並了解澎湖離島選票運送及開票作業。游表示，不論高雄幅員遼闊的行政區，或澎湖跨海運送的離島地區，選票印製後的運送及分送都相當重要，要求選務、警消、海空運及政風系統通力合作，確保選票印製、運送及分送作業順利完成。