針對台北市長蔣萬安16日表示，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板。行政院長卓榮泰今天回應，該案是2024年的全國性潛力調查，且調查結束後沒有任何計畫；並批評北市府惡意誤解中央調查原意，質疑是找不到松山機場資料才翻出舊公文，是「政治操作不足為取」。

立法院今天進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪時表示，在2022、2023、2024這三年，行政院曾有過全國性的潛力調查，包括地面、屋頂型的各式光電，請地方機關表達意見。這項調查在2024年已結束，沒有針對翡翠水庫要進行任何光電的討論，也沒有翡翠水庫要設置光電的任何發展。

行政院長卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢。記者胡經周／攝影