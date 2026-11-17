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連3年發函盤點翡翠水庫設光電板？卓榮泰：北市府惡意誤解調查原意
針對台北市長蔣萬安16日表示，經濟部水利署連3年發函，要求盤點水庫設置太陽能光電設施的可能性，台北市政府3度拒絕，從頭到尾堅決反對翡翠水庫設光電板。行政院長卓榮泰今天回應，該案是2024年的全國性潛力調查，且調查結束後沒有任何計畫；並批評北市府惡意誤解中央調查原意，質疑是找不到松山機場資料才翻出舊公文，是「政治操作不足為取」。
立法院今天進行施政總質詢。卓榮泰會前受訪時表示，在2022、2023、2024這三年，行政院曾有過全國性的潛力調查，包括地面、屋頂型的各式光電，請地方機關表達意見。這項調查在2024年已結束，沒有針對翡翠水庫要進行任何光電的討論，也沒有翡翠水庫要設置光電的任何發展。
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